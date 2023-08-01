ПриватБанк продлил срок действия всех карт
ПриватБанк с 1 августа продлил период использования всех карточек на два года, сообщает Лига.Финансы.
"Клиентам не нужно сейчас перевыпускать карты, они будут работать еще 24 месяца сверх срока, указанного на карте", – сказано в сообщении.
По карточкам с продленным сроком клиентам доступны следующие операции:
- оплата в магазинах через POS-терминалы;
- снятие наличных в банкоматах;
- операции в "Приват24";
- пополнение счета (любым способом).
Для оплат в интернете банк предлагает создать Digital карту в "Приват24" и перевести на нее средства.