ПриватБанк продлил срок действия всех карт

ПриватБанк продлил срок действия всех карт
Фото: Pixabay

ПриватБанк с 1 августа продлил период использования всех карточек на два года, сообщает Лига.Финансы.

"Клиентам не нужно сейчас перевыпускать карты, они будут работать еще 24 месяца сверх срока, указанного на карте", – сказано в сообщении.

По карточкам с продленным сроком клиентам доступны следующие операции:

  • оплата в магазинах через POS-терминалы;
  • снятие наличных в банкоматах;
  • операции в "Приват24";
  • пополнение счета (любым способом).

Для оплат в интернете банк предлагает создать Digital карту в "Приват24" и перевести на нее средства.

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