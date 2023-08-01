Три иностранных суда пришли в украинский порт, несмотря на блокаду РФ — ISW

Три грузовых суда, принадлежащие греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям, в воскресенье, 30 июля, прибыли к одному из украинских зерновых терминалов в дельте Дуная. Об этом говорится в сообщении американского Института изучения войны (ISW), сообщает Новое время.

Как сказано в материале, самолеты НАТО внимательно следили за кораблями, направлявшимися в Измаил. Предполагается, что в Измаиле суда перегрузят зерно, затем вернутся в Черное море и направятся в иностранные порты.

Над морем патрулировали не менее четырех боевых самолетов НАТО: патрульный самолет P-8 ВМС США, Challenger армии США с радаром поверхностного сканирования, беспилотник RQ-4 ВВС США и самолет раннего предупреждения E-3 НАТО. Ни один из этих самолетов не несет обычного вооружения, но истребители НАТО, в том числе итальянские Eurofighter и румынские F-16, находились поблизости в Румынии.

Греческое и израильское судно прошли в направлении украинского порта Измаил через пролив Босфор, а турецко-грузинское судно — из северной Турции.

Три грузовых суда не пытались скрыть свои намерения. Все они включили свои радиоретрансляторы, благодаря чему их местоположение и курс были видны всем, кто имеет доступ к Интернету и сайтам, отслеживающим движение судов, говорится в отчете.