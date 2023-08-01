Китай планирует поощрять граждан к борьбе со шпионажем — Reuters

Китай должен поощрять своих граждан присоединяться к борьбе со шпионажем, в том числе создавать каналы для уведомлений о подозрительной деятельности, а также одобрять и награждать это, заявило Министерство государственной безопасности страны. Об этом, со ссылкой на Reuters, сообщает Зеркало недели.

Необходимо создать систему, которая сделает "нормальным" участие масс в контршпионаже, написало Министерство государственной безопасности Китая - главное ведомство, занимающееся внешней разведкой и борьбой со шпионажем, в своем первом сообщении в WeChat.

Призыв к популяризации антишпионской деятельности среди широких слоев населения прозвучал после расширения китайского закона о борьбе со шпионажем, который вступил в силу в июле.

Закон, запрещающий передачу информации, связанной с национальной безопасностью и интересами, обеспокоил Соединенные Штаты, поскольку иностранные компании в Китае могут быть наказаны за обычную деловую активность.

Пересмотренный закон позволяет органам власти, проводящим антишпионскую проверку, получать доступ к данным, электронному оборудованию и информации о личной собственности.

Политическая безопасность является ключевым приоритетом нацбезопасности, а ее "ядром" является безопасность политической системы Китая, заявил в июле министр государственной безопасности Чэнь Исинь в статье в китайском юридическом журнале.

"Самым главным является защита руководства и правящей позиции Коммунистической партии Китая и социалистической системы с китайской спецификой" , - отметил Чэнь.

За последние годы Пекин задержал десятки китайских и иностранных граждан по подозрению в шпионаже.

Заявление Китая о том, что ему угрожают шпионы, появилось на фоне того, как западные страны, прежде всего США, обвиняют Пекин в шпионаже и кибератаках. Китай отвергает эти обвинения. По словам представителя китайского Министерства иностранных дел, Соединенные Штаты сами являются "империей хакерства".

Чтобы оградить себя от шпионажа, Китай нуждается в участии своего народа в построении линии обороны, написало Министерство государственной безопасности страны.

Ранее сообщалось, что Китай значительно расширил законы о борьбе со шпионажем, приняв поправки, которые, по мнению экспертов, могут еще больше повысить риск для иностранных граждан и работающих в стране организаций.

Изменения расширяют сферу действия закона, охватывая все, что, по мнению руководства Китая, представляет угрозу национальной безопасности, а также расширяют полномочия органов власти по обыскам, конфискации имущества и введению запретов на въезд и выезд для отдельных лиц.