Отмена налоговых льгот затронула более 54 000 бизнесов

Со вступлением в силу норм закона №8401 с 1 августа налоговых льгот лишились 54 896 компаний. Об этом свидетельствуют данные opendatabot, сообщает Лига.Финансы.

После отмены налоговых льгот компании и ФОПы автоматически переведены на ту группу и ставку, с которой пришли на 2%.

После начала полномасштабной войны в апреле 2022 года государство создало налоговую льготу, снизив размер единого налога до 2%. Тогда на льготное налогообложение перешло более 185 000 компаний и 40 000 ФОПов.

Вступившие в действие с 1 августа нормы включают:

отмену специального режима единого налога со ставкой 2% от суммы дохода с 1 августа;

отмену права на освобождение ФОП первой и второй групп от уплаты единого налога (кроме прифронтовых территорий);

частичное возобновление документальных проверок – для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг;

возобновление штрафов за нарушение налогового законодательства и порядка использования кассовых аппаратов (РРО/ПРРО) с 1 октября.

В то же время устанавливается уменьшенный размер штрафных санкций (25% и 50% стоимости товара вместо 100% и 150% соответственно) за неприменение РРО (до окончания военного положения, но не дольше 1 августа 2025 года).

Возвращение довоенных налогов – одно из обязательств Украины в рамках меморандума с Международным валютным фондом.