После подорожания электрики и топлива бизнес прогнозирует рост цен – НБУ

После нескольких месяцев оптимистических оценок, в июле украинский бизнес снизил свои настроения до отрицательного уровня.﻿ Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса по индексу ожиданий деловой активности, который проводит Национальный банк, сообщает Экономическая правда.

Как отмечают в НБУ, в июле индекс ожиданий "снизился ниже нейтрального уровня" - до 48.8 по сравнению с 50.8 в июне.

На ожидания респондентов неблагоприятно повлияли:

пересмотр ценообразования для предприятий на рынке электроэнергии;

возвращение к довоенному налогообложению цен на топливо;

остановка "зернового коридора";

усиление обстрелов инфраструктурных объектов;

значительный дефицит квалифицированных кадров.

Большинство предприятий, участвующих в опросах, ожидают подорожания собственной продукции/услуг и пока не планируют увеличивать общее количество работников.

При этом, положительные ожидания выше нейтрального уровня сохранили предприятия строительства - третий месяц подряд. На положительные оценки деятельности повлияло оживление деятельности в строительстве дорог, мостов, тоннелей и трубопроводов, а также сезонному фактору. Однако секторальный индекс в отрасли упал с 58.6 в июне до 51.3 в июле.

Предприятия торговли также положительно оценили результаты своей деятельности благодаря насыщению рынка товарами и замедлению темпов инфляции. Положительные настроения держатся пятый месяц подряд. Но и здесь секторальный индекс снизился до 51.6 по сравнению с июнем - 52.5.

В то же время предприятия промышленности после четырех месяцев оптимистических оценок теперь ожидают ухудшения своих экономических результатов. Секторальный индекс в июле составил 48.2 (в июне - 51.0).

Предприятия сферы услуг сохранили самые сдержанные оценки своих экономических перспектив среди других секторов экономики, несмотря на блокирование "зернового коридора", рост цен на топливо и снижение спроса из-за слабой платежеспособности населения. Секторальный индекс составил 47.3 (в июне - 48.9).

Оценки по занятости в июле были очень сдержанные. Увеличение персонала ожидают только предприятия торговли. Руководители предприятий строительства не ожидают изменений. Зато респонденты промышленности и сферы услуг прогнозируют уменьшение численности работников.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 24 июля 2023 года.

В опросе приняло участие 490 предприятий. Среди опрошенных предприятий 44.9% - компании промышленности, 28.2% - сферы услуг, 22.2% - торговли, 4.7% - строительства; 33.7% респондентов - крупные предприятия, 29.0% - средние, 37.3% - малые.