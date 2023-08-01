В Беларуси нашли еще одну локацию для размещения "вагнеровцев"

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" обнаружила еще одну локацию под Осиповичами в Беларуси, где размещаются наемники ЧВК Вагнера, сообщает Новое время.

По данным группы, с середины июля "вагнеровцы" начали использовать старые военные склады на территории бывшего военного городка № 28 Поплавы.

Активность на территории бывшего военного городка была замечена после начала прибытия крупных организованных колонн "вагнеровцев" в палаточный лагерь в населенном пункте Цель.

"Беларускі Гаюн" сообщает, что на новой локации есть 15 зданий, из которых десять — это военные склады площадью до 1070 кв.м. Также там есть старое хранилище техники и несколько караульных помещений.

"По нашим данным, склады начали использовать примерно 18 июля, что подтверждают и спутниковые снимки. Сравнивая снимки от 17 и 24 июля, видно, что с разницей в семь дней на территории бывшего военного городка появилось минимум шесть зон с видимыми изменениями. Можно рассмотреть, что на 24 июля уже были разъезжены некоторые подъезды к ангарам" , — говорится в сообщении.

Расстояние от палаточного лагеря до складов занимает около 30 минут на машине.