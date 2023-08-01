Как PariMatch обходит санкции СНБО

Подсанционная компания PariMatch нашла способ обойти санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), введенные на 50 лет из-за связей с Российской Федерацией и Беларусью, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

"В Parimatch, похоже, не смогли противостоять соблазну, чтобы не использовать зависимость большой армии игроков от знакомой желто-черной платформы, и также перешли в подполье. Накануне в СМИ и соцсетях все чаще стали появляться сообщения о возвращении на украинский рынок букмекера под другими брендами" , - говорится в статье ЭП "Почему украинцы по-прежнему играют в Parimatch и как букмекер обходит санкции".

Сама PariMatch утверждает, что не имеет отношения к клонам, однако "Экономическая правда" подвергает сомнению это утверждение.

"В самой компании утверждают, что прекратили деятельность, а санкциями против Parimatch словно воспользовались недобросовестные участники рынка, паразитирующие на имени известного бренда. Однако не все здесь сходится" , - говорится в статье.

Один из самых ярких кейсов - история с квазипроектом BuddyBet, утверждает издание.

"Упомянутый букмекер сегодня нелегально работает на украинском игорном рынке. По крайней мере, у него нет необходимой для работы в Украине лицензии. Этот букмекерский ресурс активно начали продвигать на украинском рынке в мае. Именно тогда украинцы, зарегистрированные на Parimatch, массово начали получатьи предложения на электронную почту "включиться в игру" с BuddyBet" , - говорится в статье.

Издание приводит ряд доказательств связи BuddyBet с Parimatch, в том числе совместное мобильное приложение и одна компания-оператор с острова Кюрасао.

Санкции против Parimatch

В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор .

В список санкций попали несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch".

Как оказалось, в структуру компаний Parimatch Tech относятся компании, созданные гражданами Российской Федерации.

По запросу издания в Службе безопасности Украины также отметили, что будут устанавливать связи этих компаний с попавшими под украинские санкции фирмами.