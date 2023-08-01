Зеленский: Пока идет война, помощи не достаточно
Помощи мира для Украины было бы достаточно, если бы война закончилась, а до этого всегда будет чего-то не хватать. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью бразильскому изданию Globo, сообщает Укринформ.
"Достаточно ли помощи мира для Украины? Я вам скажу так: если бы война закончилась, то было бы достаточно. Пока же идет война, то ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает. Помощь - это ведь не только оружие, это и информационная поддержка, гуманитарная помощь", – сказал глава государства.
По его словам, после окончания войны начнется другое: за восстановление Украины, медицинскую и психологическую реабилитацию людей, политическую помощь.
"И очень важно, чтобы Украина победила. Чтобы у мира было понимание и эмоциональное ощущение, что он не просто так помогал. Это важно, чтобы выжило население Украины, и Украина защитила мировые и европейские ценности", - подчеркнул Зеленский.
Он считает, что пока у людей мира есть фактор объединения, есть шанс на восстановление мира и что не будет Третьей мировой войны.
Отвечая на вопрос, почему в теме войны России против Украины так часто "привязывают" Америку, Зеленский подчеркнул, что США предоставляют Украине наибольший объем помощи.
"Почему так много Америки? Потому что она больше всех помогает. И в этом есть справедливость. Когда нам давали мало, я справедливо просил их о помощи. А если сегодня и все это время войны США являются лидерами помощи, то это не значит, что это их война. Нет. Это означает, что они – лидеры помощи", - подчеркнул президент.