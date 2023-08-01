Лишь 10% богатейших россиян высказались о войне и только трое осудили Путина

Только 22 российских бизнесмена из 200 богатейших по версии Forbes высказались о войне в Украине и лишь трое осудили за ее развязывание лично Владимира Путина, подсчитало издание «Агентство﻿».

Все трое осудивших Путина — Михаил Ходорковский, Олег Тиньков и Андрей Бородин — еще до войны уехали из России. Двое из них находятся под санкциями. Против Бородина введены санкции Украины, против Тинькова — Австралии и Украины.

Значительно более сдержано о войне и ее последствиях высказались еще 19 предпринимателей из последнего полного списка 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes (был составлен в 2021 году). Большинство из этих предпринимателей ограничились словами о вреде войны, недопустимости гибели гражданского населения и необходимости мирных переговоров.

При этом 11 из 19 бизнесменов участвовали в снабжении российской армии и ВПК, следует из исследования, опубликованного в понедельник «Проектом». Среди них – Владимир Лисин, Михаил Фридман, Петр Авен, Алексей Кузьмичев, Олег Дерипаска, Игорь Рыбаков, Виктор Вексельберг, Андрей Мельниченко, Алишер Усманов, Алексей Мордашов и Евгений Касперский. Из них во все санкционные списки проукраинской коалиции попали только четверо: Алексей Мордашов, Алишер Усманов, Андрей Мельниченко и Александр Пономаренко.

Есть в списке 200 богатейших бизнесменов России также люди, которые не высказались о войне в Украине даже после того, как это сделали их компании. Это Вагит Алекперов и Леонид Федун (компания «Лукойл»), Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко («Новатэк»), Денис Штенгелов (KDV Group), Юрий Шефлер (Stoli Group), Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков (JetBrains), Сергей Ломакин (ФК «Рига»).

Еще двое бизнесменов высказались публично, не желая того. Это Роман Троценко и Фархад Ахмедов, записи откровенных разговоров которых о войне и ситуации в России попали в открытый доступ