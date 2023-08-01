Поставщик Apple построит в Индии заводы за $500 миллионов

Основной поставщик Apple, Foxconn, планирует увеличить свои инвестиции до более чем $1,2 миллиарда в южном индийском штате Карнатака и построить там два завода по производству комплектующих, расширяя постоянную диверсификацию от Китая, чтобы уменьшить риски экономических и технологических санкций США. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лига.net.

По крайней мере, один из заводов, которые тайваньская компания планирует построить в Карнатаке, будет производить комплектующие для Apple, в том числе для iPhone, говорят люди, знакомые с этим вопросом. Официальное объявление ожидается на этой неделе. Второй завод также будет в штате Карнатака, но его точное месторасположение еще не определено.

Foxconn тратит $500 миллионов на эти два комплекса в дополнение к заводу стоимостью $700 миллионов, который планирует построить на участке площадью 300 акров неподалеку от аэропорта в Бенгалуру, столице штата Карнатака. Этот завод, вероятно, будет собирать iPhone и, как ожидается, создаст около 100 тысяч рабочих мест.

Дополнительные площадки увеличат предполагаемые новые расходы партнера Apple в Индии до $1,2 млрд, что является большими затратами для тайваньской компании, традиционно собирающей подавляющее большинство устройств для Apple и других американских брендов в центральном и южном Китае.