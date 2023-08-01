МИД пригласил посла Польши из-за заявлений министра о неблагодарности Украины

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Польши в Украину Бартоша Цихоцкого из-за высказывания министра Канцелярии Президента РП о якобы неблагодарности украинцев за помощь, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко.

"1 августа в МИД Украины был приглашен посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий из-за высказываний министра канцелярии президента Республики Польша, руководителя Офиса международной политики Марцина Пшидача. Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и есть неприемлемыми" , - отметил Николенко.

Он выразил убеждение, что украинско-польская дружба гораздо глубже политической целесообразности.

"Политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений наших народов. Никакие заявления не помешают нам совместно добыть в борьбе мир и построить общее европейское будущее" , - подчеркнул спикер МИД.

Как сообщалось, глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач, комментируя польским СМИ требование пяти стран ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна, заявил, что Киеву "следовало бы начать ценить ту роль, которую Польша играла для Украины в последние месяцы и годы".