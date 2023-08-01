Генштаб Эстонии: ВСУ взламывают оборону РФ в ситуации примерного равенства сил

Вооруженные силы Украины пытаются организовать прорыв обороны оккупантов сразу на нескольких участках фронта, главной препятствием для них является примерный паритет сил с противником. Об этом сказал глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо, сообщает Лига.net.

Полковник Ребо отметил, что Украина пытается добиться прорыва сразу в нескольких местах фронта, создавая локальное превосходство сил.

У России достаточно резервов, чтобы заблокировать одну попытку прорыва, но создавая угрозы прорыва в нескольких местах ВСУ могут "размыть" российские силы и, поскольку инициатива на стороне Украины, смогут легче проводить перегруппировку.

"Они будут искать слабое место, пока не найдут. Только тогда мы сможем говорить о той фазе наступления, которую мы называем прорывом, и о развиваемом оттуда быстром успехе, которого все ожидают" , – сказал Ребо.

Глава Генштаба Эстонии считает, отсутствие "быстрого успеха" ВСУ совершенно понятно из-за в целом "равных сил на поле боя".