МВД разрешило сдавать экзамен по вождению неограниченное количество раз
МВД Украины отменило ограничение количества попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения.
Об этом сообщили на странице министерства в Facebook.
В течение года после завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке у кандидата:
- неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена;
- неограниченное количество попыток в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки для сдачи практического экзамена.
В МВД отмечают, что интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов (в случае неуспешного сдачи) составляет не менее 10 дней.
Результат успешно сданного теоретического экзамена будет действителен в течение одного года, а практического – два года.
Также в министерстве добавили, что обновили экзаменационное письмо практического экзамена, в котором четко определены типичные ошибки и критерии для оценки способностей кандидата на право получения водительского удостоверения.