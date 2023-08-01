МВД разрешило сдавать экзамен по вождению неограниченное количество раз

МВД Украины отменило ограничение количества попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения.

Об этом сообщили на странице министерства в Facebook.

В течение года после завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке у кандидата:

неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена;

неограниченное количество попыток в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки для сдачи практического экзамена.

В МВД отмечают, что интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов (в случае неуспешного сдачи) составляет не менее 10 дней.

Результат успешно сданного теоретического экзамена будет действителен в течение одного года, а практического – два года.

Также в министерстве добавили, что обновили экзаменационное письмо практического экзамена, в котором четко определены типичные ошибки и критерии для оценки способностей кандидата на право получения водительского удостоверения.