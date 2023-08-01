Словакия передала Украине САУ Zuzana 2, которые профинансировали три страны ЕС

Премьер-министр Словакии Людовит Одор объявил, что Украина получила первые две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, производство которых совместно финансируется Данией, Норвегией и Германией, сообщает Европейская правда.

Об этом Одор сказал на церемонии передачи вооружения в словацком городе Дубница-над-Вагом.

"Наш долг – помогать, где можем и как можем" , – отметил словацкий премьер.

На церемонии также присутствовал посол Украины в Словакии Мирослав Кастран.

"Этот проект является примером успешного сотрудничества и основой для нового военно-технического сотрудничества между Словакией и Украиной" , – подчеркнул он.

Одор также подчеркнул, что способность Украины противостоять российской агрессии – "в интересах всех нас".

В ближайшие месяцы оборонная компания Konstrukta-Defence поставит Украине еще 14 гаубиц, последняя из которых должна прибыть в следующем году.

В октябре 2022 года Дания подписала письмо о намерениях со Словакией, Норвегией и Германией о том, что страны совместно решили сделать финансовый вклад для словацкого производства и передачи Украине самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

Всего страны согласились пожертвовать около 685 миллионов крон (около 92 млн евро). Из них Дания вносит около 230 миллионов крон (30,9 млн евро).

Zuzana 2 – это самоходная артиллерийская установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибр 155 мм, но с более коротким стволом.