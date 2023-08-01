Bloomberg: Лета больше нет, нам придется изменить привычки

Большинство людей имеют одинаковое представление о лете. Обычно это пляжи. Американцы едут на свое побережье, избегая лишь окутанного туманом Сан-Франциско, а европейцы - на Средиземное или Эгейское моря. Мы все раздеваемся почти догола и сидим на солнце, время от времени играя в океанских волнах. Мы стремимся вернуться домой загорелыми и подтянутыми. Об этом в статье для Bloomberg пишет историк Гарвардского университета и старший научный сотрудник Оксфордского университета Нил Фергюсон, сообщает Зеркало недели.

«Если вы с другой планеты и не понимаете, о чем я говорю, посмотрите трейлер «Барби». Целая экономическая система развилась, чтобы удовлетворить наши потребности. Авиакомпании соревнуются за то, чтобы доставить нас на морские курорты, где гостиницы предоставляют жилье и еду. Рестораны с видом на море переполнены. Те, кто может позволить себе второй дом, соперничают за места на берегу моря. Собственная лодка или другая водная игрушка часто тоже служат этой цели. Существует также пресноводный вариант, когда вместо моря – озеро. Но основная концепция одинакова» , – пишет Фергюсон.

Он напоминает, как после снятия ограничений через Covid люди во всем мире вернулись на свои любимые пляжи. В 2022 году было зафиксировано рекордное количество авиарейсов во многие теплые места отдыха, например, на греческий остров Миконос или американский остров Пуэрто-Рико. Это произошло не только потому, что авиаперевозки в целом вернулись, поскольку общий объем пассажиропотока TSA в 2022 году составил всего 90% от уровня 2019 года.

«Но повышение глобальной температуры, похоже, убивает эту версию лета. Ничто из того, что я только что описал, не доставляет удовольствия, если ртутный столбик превышает 30 градусов по Цельсию. Солнечные ванны становятся опасными для жизни. И кто захочет провести неделю на Корфу, если большая часть острова охвачена огнем? Этим летом на юге Европы было меньше Барби и больше Оппенгеймера» , – пишет историк.

Даже те, кто предпочитает не задумываться над изменениями климата, замечают, как их привычный летний отпуск превращается в испытание, похожее на медленную поджарку.

«Те, кто владеет недвижимостью: гостиницами, домами, лодками – цепляются за надежду, что это лето – отклонение от нормы, и в следующем году все вернется в нормальное состояние. Но они цепляются за эту надежду уже несколько лет. Ужасный вопрос напрашивается сам собой: а что, если это и есть новая норма?» – замечает автор.

Как отметил на прошлой неделе Джон Берн-Мердок, глобальное потепление больше не должно быть теорией, это реальность. Экстремальная жара в крупных городах сегодня наблюдается гораздо чаще, чем в начале 1950-х годов.

Если быть точным, то в Афинах теперь в 2,7 раза больше дней с температурой выше 30 градусов после полудня, в Барселоне - в 3,7 раза, в Париже - в 8,1 раза, а в Лондоне - в 10,4 раза. Все эти города находятся близко к морю, поэтому не удивительно, что популярные летние приморские направления, такие как Лазурный берег Франции и острова Мартас-Виньярд, также были заметно более теплыми в последние годы, чем в 19-м и 20-м веках.

«Я также не буду истощать терпение читателя напоминанием о том, что серия действительно больших извержений вулканов, которых мы не видели уже больше двух веков, может кардинально изменить ситуацию, положив начало периоду глобального похолодания. Но давайте просто сосредоточимся на очень вероятном сценарии, согласно которому лета в известном нам виде больше нет» , – говорится в статье.

Возьмем Испанию, которая уже давно является излюбленным летним направлением для британских отдыхающих. Этим летом уже было три волны жары, которые подняли температуру до 40 градусов по Цельсию и превратили традиционный пляжный отдых на побережье Коста-дель-Соль в душные мучения. Прошлым летом было так же плохо, если не хуже.

«Приблизительно пятая часть Испании стала пустынной» , – сообщает британский журналист Саймон Купер, который уже несколько лет ведет хронику отсутствия дождей в Испании.

«Эта цифра может возрасти до трех четвертей... Если бы Испания была компанией, консультанты сказали бы: «Ваша бизнес-модель больше не работает. Либо меняйте ее, либо закрывайтесь»» , – добавил Купер.

Он видит, как туризм мигрирует на северное побережье Испании, а центральная часть страны, когда-то покрытая оливковыми рощами, теперь наполняется солнечными панелями и ветряными мельницами. В более общем плане Купер предполагает географическое изменение мест отдыха. Британские туристы, когда-то покинувшие свои приморские городки ради Испании, вернутся, возрождая такие города, как Сент-Леонардс-он-Си. The New York Times разбил этот тезис на два вопроса: Стокгольм вместо Рима? Октябрь вместо июля?

Не стоит удивляться, если такие изменения действительно произойдут. Лето не всегда было связано с морем и загаром. Правда, существует давняя традиция, уходящая по крайней мере к временам римлян, выезжать из города на морское побережье в летние месяцы. Байя, расположенная на северной оконечности Неаполитанского залива, была излюбленным местом отдыха императоров Августа, Нерона и Калигулы. Сенека Младший называл это место «гаванью порока». Но такие развлечения, как купание в море и загорание на пляже появились совсем недавно.

Более того, морское побережье не считается заманчивым местом для летнего отдыха в большинстве стран мира. Ни один потный имперский государственный служащий в Индии под британским правлением не избрал бы Бенгальский залив своим излюбленным местом отдыха. Единственным способом спастись от летней жары было, как описал Редьярд Киплинг, сбежать из равнин и направиться на север, к гималайским «горным станциям», таким как Симла.

«Теперь, когда лето во все большей части мира такое же невыносимо жаркое, как в Индии во времена Киплинга, нам всем придется последовать его книге. Горные станции возвращаются, и в этот раз в глобальном масштабе» , – говорится в статье.

Для тех, кто уже предпочитает провести лето в Колорадских Скалистых горах или швейцарских Альпах, это не совсем новость. Но адептов горного отдыха ждет шок, когда массово начнут появляться новые соседи. То же касается и выносливых людей, сохранивших викторианскую традицию ехать на лето в Шотландию (что считается равносильным отказаться от лета вообще). Они тоже в скором времени могут обнаружить, что их любимые горные места переполнены загорелыми беженцами из Малаги. Тепловое истощение может убить. От дождя еще никто не умирал.

Компании, обладающие обилием гостиниц и домов для отдыха вдоль перегретого побережья, безусловно, в беде. Кроме того, компании, разрабатывающие американские и европейские аналоги Симлы, заработают большие деньги.

«На прошлой неделе за ужином с друзьями из хедж-фонда мы говорили о потенциальных лузерах перегретого Средиземноморья. Marriott – крупнейшая международная сеть гостиниц в Испании с общим количеством примерно 14 тысяч номеров. Но у испанской Meliá Hotels более чем вдвое больше, и за последние пять лет ее акции упали вдвое. Как насчет холмов для инвестирования? Аспен перекуплен. Попробуйте Айдахо, но не Сан-Велли. По данным компании Pacaso, занимающейся совместным использованием недвижимости, самые большие скачки цен на дома для отдыха в 2022 году были в округе Велли, штат Айдахо, и в округе Камберленд, штат Мэн» , - пишет Фергюсон.

Однако есть причины дважды подумать, прежде чем заключать сделки. Вряд ли стоит принимать решения, опираясь на освещение погоды в СМИ, которые сами по себе склонны к перегреву.

Во-первых, нельзя сказать, что это лето исключительно плохо для курортов Средиземного и Эгейского морей, хотя в интернете это может выглядеть именно так. В большинстве европейских стран количество гектаров, сожженных лесными пожарами в этом году ниже среднего показателя за период 2006-2022 годов. В Греции поврежденная площадь всего на 7% превышает средний показатель. Страны с чрезвычайно сильными лесными пожарами этим летом расположены в порядке убывания: Литва, Эстония, Австрия, Дания, Франция, Германия и Ирландия, то есть почти все на севере Европы. В Испании количество лесных пожаров уменьшилось на 15%, в Италии – на 21%, а на Кипре – на 85%.

Во-вторых, изменение климата вряд ли однозначно хорошая новость для горных курортов. В конце концов большинство из них привлекают гораздо больше посетителей как горнолыжные центры зимой. Но в горах температура увеличивается примерно так же, как и на пляжах. Воздействие на снежный покров в Альпах очень хорошо знаком европейским лыжникам.

В-третьих, модели проживания не указывают на то, что люди убегают, когда температура регулярно поднимается выше 30 градусов Цельсия. Вернее было бы сказать, что они убегают, когда нет кондиционера.

Очевидно, что люди будут жить и работать там, где много рабочих мест или низкие налоги даже если это означает неприятно высокую температуру на улице. Согласно данным Института Брукингса и Бюро переписи населения США, двумя наиболее быстрорастущими штатами остаются Техас и Флорида. Далее следуют Северная Каролина, Джорджия и Аризона. Поэтому американцы будут переезжать в Майами, несмотря на летнюю жару и влажность, растущую вероятность экстремальных погодных условий и перспективу повышения уровня моря.

По данным сайта недвижимости Zillow, полмиллиона домов в Майами могут оказаться под водой до конца столетия. Мы уже видим, что недвижимость в низменной части Флориды дешевеет по сравнению с домами, расположенными на возвышенности. Однако недвижимость на побережье, а особенно на пляже, остается самой желанной и дорогой.

По словам экономиста Ноа Смита, «повышенная вероятность прибрежных наводнений делает прибрежную недвижимость чуть-чуть похожей на мусорные облигации – что-то, что, вероятно, вырастет в цене, но имеет небольшие или умеренные шансы упасть до нуля». Это не останавливает людей, покупающих мусорные облигации или их жилищные эквиваленты.

Другой вопрос – где жильцы "мусорных" домов будут проводить лето. Дом – это долгосрочная инвестиция, а отпуск – это всего неделя или две развлечений. Поэтому рынок отпусков более изменчив. Одна из возможностей состоит в том, что жители Санбелтера останутся верны традиционному видению лета на пляже, но направятся на север в штат Мэн, менее жаркий вариант того, что у них дома. Другая возможность заключается в том, что европейские летние курорты просто установят либо модернизируют свои кондиционеры к эталонам Sunbelt. В Италии за последние 12 месяцев розничные продажи кондиционеров удвоились.