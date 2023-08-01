МВД отменило ограничения на количество попыток сдачи экзамена по вождению

Украине отменили ограничения по количеству попыток сдачи практических экзаменов по вождению для получения водительского удостоверения. Об этом сообщили﻿ в МВД.

"Вы часто спрашивали "когда?" И вот наконец-то! Отменено ограничение по количеству попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения" , - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что в течение года после завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке кандидат имеет:

неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена.

неограниченное количество попыток в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки для сдачи практического экзамена.

Интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов (в случае неуспешной сдачи) составляет не менее 10 календарных дней.

Результат успешно сданного теоретического экзамена будет действительным в течение 1 года, а практического − 2 года.

В Главном сервисном центре МВД на комментарии к этой новости ответили, что снятие ограничений касается и тех, кто уже сдавал практический экзамен по вождению, но имел неуспешную попытку или 2 попытки (ранее было всего 3 попытки для сдачи экзамена).

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Также в МВД отметили, что обновили экзаменационный лист практического экзамена, в котором четко определены типичные ошибки и критерии для оценки способностей кандидата на право получения водительского удостоверения.