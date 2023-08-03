Криптовалюта как часть повседневной жизни: Trustee Plus запустил платежную криптокарту

"Деньги нового поколения" - такое определение все чаще вполне справедливо применяется к криптовалютам. Доступность, анонимность, прозрачность и, прежде всего, скорость и цена транзакций - именно те преимущества, которые делают их чрезвычайно привлекательными в глазах пользователей.

Десятки компаний на рынке предоставляют те или иные возможности для работы с криптовалютой, но по сей день она так и не использовалась как платежное средство наравне с фиатными деньгами. Сегодня Trustee Plus "изменил ход игры" и создал инновационную криптокарту﻿, которая в пользовании ничем не отличается от банковской, а при расчете криптовалюта с баланса пользователя автоматически конвертируется в местную валюту.

Оплата утреннего кофе, онлайн-подписок, полного бака горючего, заказ доставки или такси - не проблема для криптокартки, ведь она является удобным и безопасным платежным решением для ежедневных нужд.

Как получить и воспользоваться криптокартой от Trustee Plus:

1. Загрузить приложение Trustee Plus﻿.

2. Пройти верификацию удобным для вас способом. Быстрее всего это можно сделать с помощью Дії.

3. Через несколько минут карта появится в приложении. В меню необходимо выбрать криптовалюту из вашего кошелька, которая при оплате будет конвертироваться в базовую валюту карты – евро.

4. Используя пошаговую инструкцию, привязать ее к Apple Pay или Google Pay.

Сразу после этого пользователям открывается возможность оплаты покупок криптой более чем в 60 миллионах торговых точек по всему миру, а также государственных и коммунальных услуг.

Что известно об основных комиссиях:

•﻿﻿ обслуживание карты – 0%;

• ﻿﻿пополнение и переводы криптовалют – 0%;

• ﻿﻿конвертация криптовалюты – 0,5%.

Карточки, активированные до 5 августа, будут выпущены бесплатно, а в дальнейшем их стоимость составит 10€.

"Я чувствую невероятный подъем и радость, потому что уверен, что сейчас мы с вами делаем первый существенный шаг в мир новых финансовых возможностей. Мы сделали все для того, чтобы каждый мог использовать криптовалюты для ежедневных оплат. Первая 1000 пользователей уже активировала свои криптокарты в приложении Trustee Plus. Уверен, что в ближайшие часы эта цифра увеличится в 10 раз." – Вадим Груша, основатель и СЕО компании Trustee.

Справка:

Trustee – это лицензированный поставщик услуг в сфере цифровых активов.

Компания имеет многолетний опыт в IT и блокчейн разработке, в 2019 году она выпустила свое первое приложение Trustee Wallet, который сейчас насчитывает более миллиона пользователей. Главный R&D офис компании находится в Виннице.