УЗ запустит дополнительные рейсы из Киева в Ужгород и Винницу: график

В начале августа в Украине запускают несколько дополнительных рейсов из Киева в Ужгород и Винницу, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в Telegram.

Как отметили в компании, поезд Киев - Ужгород будет отправляться со столицы с 4 августа по парных числах в 16:07, прибытие в Ужгород - в 8:07.

При этом в обратном направлении он будет курсировать с 5 августа по непарным числам в 18:29, прибытие в Киев - в 10:46.

Еще один дополнительный рейс Киев - Винница будет отправляться из Киева 5, 6, 12 и 13 августа в 07:55, прибытие - в 11:35. В обратном направлении отправка будет в те же даты в 12:50, а прибытие в Киев в 16:45.

Дополнительные рейсы УЗ

Напомним, ранее стало известно, что "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда в популярные горные локации. Добраться до Закарпатья смогут пассажиры из Киева и Львова.

Также мы писали, что с 26 июля "Укрзализныця" продает билеты на популярные международные поезда только онлайн. Это необходимо для борьбы с перекупщиками.