Лукашенко солгал относительно желания "вагнеровцев" вторгнуться в Польшу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признался во лжи относительно желания наемников группы Вагнера вторгнуться в Польшу, сообщает Европейская правда.

Заявление Лукашенко приводит белорусское государственное агентство БЕЛТА.

По его словам, он "пошутил" о намерениях российских наемников, которые переместились в Беларусь после неудачного мятежа в РФ, поехать "на экскурсию в Жешув".

"Я пошутил, что "вагнеровцы" между собой перешептываются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружение шли из Жешува туда, где под Бахмутом воевали эти "вагнеровцы". Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят", – отметил самопровозглашенный белорусский президент.

Он считает, что власти Польши должны благодарить его за то, "что мы пригласили к себе этих бойцов". Лукашенко не уточнил, сколько наемников находится на территории Беларуси, но, по его словам, всего у группы Вагнера под контролем якобы 30 тысяч боевиков.

"Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. Иначе они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо", – говорит Лукашенко.

В конце июля Лукашенко заявил, что его "начали напрягать "вагнеровцы", которые намекают на поход на Польшу.

Перед этим в Беларуси заявили о начале совместных с вагнеровцами учений на полигоне "Брестский", что рядом с польской границей. По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 22 июля в Беларуси находились около 5 тысяч российских наемников ЧВК "Вагнер".

Сообщалось также, что Варшава ведет переговоры с Латвией и Литвой относительно того, как реагировать на присутствие наемников, а три страны допускают закрытие границ с Беларусью в случае необходимости.