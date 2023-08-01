С монумента "Родина-мать" в Киеве сняли советский герб
С монумента "Родина-мать" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне сняли советский герб, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщила пресс-служба музея.
Серп и молот были размещены на щите памятника.
"Это момент, о котором мечтали миллионы украинцев, поколения украинцев… Это момент демонтажа империи, символа советчины, который открывает нам перспективу не только на замечательные виды Днепра, но и на жизнь в новой, свободной семье европейских народов", – сказал директор Музея Юрий Савчук.
Как сообщалось, 30 июля в Киеве начался демонтаж советского герба с монумента "Родина — мать".
Депутат российской государственной думы Андрей Гурулев призвал ударить по монументу "Родина-мать" в Киеве в качестве мести за атаку беспилотников на Москву.
Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне в Киеве переименуют в Национальный музей войны за независимость. Монумент "Родина-мать" переименуют в "Украина-мать".