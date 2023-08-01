В Минобороны подсчитали потери россиян в Украине за июль
Потери России в войне в Украине с 1 по 31 июля составили 17820 оккупантов и 2567 единиц вооружения и военной техники, сообщает РБК-Украина.
Об этом в своем Telegram-канале написал замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Силам Обороны удалось уничтожить значительное количество вооружения и военной техники российских войск.
В частности:
- 174 танка;
- 337 боевых бронированных машин;
- 677 артиллерийских систем;
- 67 РСЗО;
- 73 установки ПВО;
- 530 единиц автотехники;
- 138 единиц спецтехники.
Кроме этого нашими защитниками сбиты 3 вертолета врага, а также 482 БпЛА и 86 крылатых ракет.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений. Украинские военные уничтожили вражеский "Сонцепек" и пять российских артиллерийских средств. В частности, ВСУ продолжают вести наступательные действия на западе Запорожской области. Россияне озабочены способностью своей армии защитить Урожайное.