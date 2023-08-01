В Минобороны подсчитали потери россиян в Украине за июль

В Минобороны подсчитали потери россиян в Украине за июль

Потери России в войне в Украине с 1 по 31 июля составили 17820 оккупантов и 2567 единиц вооружения и военной техники, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Telegram-канале написал замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Силам Обороны удалось уничтожить значительное количество вооружения и военной техники российских войск.

В частности:

  • 174 танка;
  • 337 боевых бронированных машин;
  • 677 артиллерийских систем;
  • 67 РСЗО;
  • 73 установки ПВО;
  • 530 единиц автотехники;
  • 138 единиц спецтехники.

Кроме этого нашими защитниками сбиты 3 вертолета врага, а также 482 БпЛА и 86 крылатых ракет.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений. Украинские военные уничтожили вражеский "Сонцепек" и пять российских артиллерийских средств. В частности, ВСУ продолжают вести наступательные действия на западе Запорожской области. Россияне озабочены способностью своей армии защитить Урожайное.

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