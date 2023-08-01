Генштаб: Россияне за сутки нанесли почти полсотни авиаударов

За сутки российские войска нанесли по Украине 49 авиационных и 1 ракетный удар. В течение суток произошло 26 боевых столкновений, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 1 августа.

В течение суток враг нанес 1 ракетный, 49 авиационных ударов и произвел 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 26 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В частности, это Галагановка Черниговской области; Атинское, Басовка, Рожковичи Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Петропавловка и Нестерное Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Каменка, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись н.п. Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Часов Яр, Ивановское и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское, Карловка и Новобахмутовка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа и Острое Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение восточнее Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Благодатное и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Белогорье, Орехов и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Садовое, Токаревка, Антоновка, Михайловка и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 по командному пункту и 1 по зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 4 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 5 средств противовоздушной обороны, 3 района сосредоточения личного состава и еще 2 важных вражеских объекта. .