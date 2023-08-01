CNN: Окончательного плана обучения украинских летчиков на F-16 до сих пор нет

Соединенные Штаты пока не одобрили финальный план обучения украинцев на западных истребителях F-16, которые должны начаться в этом месяце, поскольку европейские государства не согласовали все его подробности, сообщает Европейская правда.

Об этом CNN стало известно от информированных источников.

По данным телеканала, США пока не получили от европейских государств-участников "коалиции истребителей" окончательного плана подготовки украинских летчиков на F-16. Вашингтон как производитель истребителя должен его одобрить, прежде чем учения начнутся.

Речь идет в частности о разрешении на передачу специального оборудования для F-16, например, летных тренажеров и учебных пособий, поскольку учения будут проходить только в Европе. Непонятно также, какие именно страны предоставят свои F-16 для обучения.

Представители американского оборонного ведомства сообщили CNN, что США все еще решают, отправлять ли американских пилотов для помощи в обучении украинцев, но никаких решений не будут принимать до тех пор, пока не будет утвержден окончательный план учений.

В концепции плана обучения, которую Министерство обороны Дании предоставило CNN, говорится, что курс будет направлен на подготовку летчиков и наземного экипажа в течение шести месяцев и будет проходить в нескольких местах, в том числе и на датской авиабазе Скрюдструп.

В середине июля 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что истребители F-16 могут появиться у украинской армии до конца этого года.