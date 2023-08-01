Варшава признала, что вертолеты Беларуси нарушили границу Польши

Министерство национальной обороны Польши во вторник вечером подтвердило нарушение польского воздушного пространства со стороны Беларуси двумя вертолетами, сообщает Европейская правда.

Об этом говорит заявление ведомства.

Минобороны Польши утверждает, что польское воздушное пространство нарушили вертолеты, которые осуществляли учения вблизи границы – об этих учениях Минск предварительно информировал Варшаву.

"Пересечение границы произошло в районе города Беловежи на очень низкой высоте, что затруднило его обнаружение радиолокационными системами. Поэтому сегодня утром Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в коммюнике, что польские радиолокационные системы не зафиксировали нарушения польского воздушного пространства", – пояснили в ведомстве.

В ответ на инцидент министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отдал приказ об увеличении количества солдат на границе и развертывании дополнительных сил и средств, в том числе боевых вертолетов.

Также Польша проинформировала об инциденте НАТО и решила вызвать в МИД временного поверенного в делах Беларуси для объяснения инцидента.

"Напомним, что в последнее время Россия и Беларусь активизировали свои гибридные действия против Польши. Учитывая возможные дальнейшие провокации, призываем к ответственному распространению и комментированию информации, которая может быть использована российским и белорусским режимами", – подытоживается в заявлении.

Как известно, в Беларуси некоторое время находятся боевики так называемой группы Вагнера, которые перешли туда после попытки мятежа в России. Польская сторона неоднократно подчеркивала, что "вагнеровцы" представляют угрозу для Польши, и усиливала охрану белорусско-польской границы.

На днях премьер Польши официально заявил о перемещении 100 "вагнеровцев" к так называемому Сувальскому коридору – условному перешейку по линии польско-литовской границы, отделяющему территорию Калининградской области РФ и Беларуси.