Нацбанк отозвал банковскую лицензию у банка "Конкорд": подробности

Правление Национального банка Украины отозвало банковскую лицензию АО "АКБ "Конкорд' и ликвидировало его с 1 августа, сообщает Деловая столица.

Доля финучреждения составила 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины, сообщает Национальный банк.

Решение об отзыве банковской лицензии у банка "Конкорд" и его ликвидации принято решением Правления НБУ от 01 августа 2023 г. № 265-рш. Кроме того, Национальный банк наложил штраф на банк "Конкорд" в 400 000 грн за нарушение требований законодательства.

Правление регулятора приняло соответствующее решение в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

К тому же за последние два года Национальный банк по результатам осуществления надзора в сфере противодействия легализации преступных средств за совершенные нарушения налагал на банк штраф в общем размере 60 400 000,00 грн и письменное предписание.

Каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 01 июля 2023 составляет 1 116,25 млн грн.

Напомним, 20 июля правление Национального банка, руководствуясь нормами Законов Украины "О Национальном банке Украины", "О банках и банковской деятельности", "О системе гарантирования вкладов физических лиц", приняло решение вывести с рынка системно важный банк АО "СЕНС БАНК" ( ранее "Альфа-банк") и обратилось с предложением в Кабинет министров об участии государства в данной процедуре.

22 июля государство Украина стало владельцем 100% акций "Сенс Банка".