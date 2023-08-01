МИД: В Грузии отпустили украинку, которую задержали во время протестов в Батуми

Украинка Марина Чобанян во вторник вышла из следственного изолятора в Грузии, где ее задержали по обвинению в неповиновении полиции и мелком хулиганстве, сообщает Европейская правда.

Эту информацию подтвердил представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Как сообщалось, Чобанян инкриминируют нарушение статей 166 и 173 кодекса об административных правонарушениях Грузии – о мелком хулиганстве и о неповиновении полиции. 37-летняя украинка находилась в изоляторе временного содержания в Озургети.

По данным грузинских СМИ, суд над украинкой должен состояться 7 августа.

Ранее сообщалось, что грузинские правоохранители отпустили другого задержанного во время протестов украинца Дмитрия Закревского.

Лайнер Astoria Grande во второй раз прибыл в Батуми утром в понедельник, 31 июля. Из-за прибытия корабля на акцию протеста в батумском порту собрались студенты, оппозиционеры и общественные активисты.

Среди пассажиров лайнера – звезды телеканала RU.TV, которые поддерживают войну РФ против Украины и российского президента Владимира Путина.

Позже стало известно, что лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в грузинский порт Батуми, где российских туристов дважды встретили протестами.