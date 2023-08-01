Удар БПЛА по Москве: первая авиакомпания сообщила об отмене рейсов
Авиакомпания "Туркменистан" стала первым авиаперевозчиком, который отменил рейсы в Москву из-за атак беспилотников на центр российской столицы, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщили в авиакомпании.
"В связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов, начиная с 01.08.2023г. все рейсы АООТ "Авиакомпания "Туркменистан" осуществляющие полеты по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад будут приостановлены и будут выполнятся по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, около 3:00 30 июля в офисный центр "Москва-сити" попал беспилотник. Там расположено несколько российских министерств.
Атака на "Москва-Сити" повторилась и 1 августа.