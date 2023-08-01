Зеленский предупредил оккупантов о последствиях после доклада Буданова

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 1 августа, рассказал о докладе руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, после которого российские оккупанты «точно ощутят результаты нашей работы», сообщает Новое время.

Глава государства заявил, что заслушал доклады о ликвидации последствий российских ударов по Харькову, Кривому Рогу, Херсону и другим украинским городам, о ситуации в обороне и результатах работы сил ПВО.

"Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Буданова — оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют" , — предупредил Зеленский.

Он добавил, что эта неделя будет «очень важной» для внешней политики Украины, и Киев готовит ряд международных мероприятий.

Накануне заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что за неделю Силы обороны освободили почти 15 кв. км территорий на юге и востоке страны в рамках контрнаступления: на Бахмутском направлении продвинулись на 2 кв. км, в южных областях — на 12,6 кв. км. Общая площадь освобожденных территорий с начала контрнаступления защитников Украины составила почти 242 кв. км.