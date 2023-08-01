Россияне запустили по Украине "Шахеды" из Краснодарского края - Воздушные силы

Россияне запустили по Украине "Шахеды" из Краснодарского края - Воздушные силы

Российские захватчики запустили по Украине беспилотники типа "Shahed" из Приморско-Ахтарского Краснодарьского края, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

"Внимание! Зафиксированы пуски нескольких групп БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска!".

Сообщается, что ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины - после полуночи.

"При объявлении воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие", - подчеркнули в Воздушных силах.

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