Россияне запустили по Украине "Шахеды" из Краснодарского края - Воздушные силы
Российские захватчики запустили по Украине беспилотники типа "Shahed" из Приморско-Ахтарского Краснодарьского края, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
"Внимание! Зафиксированы пуски нескольких групп БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска!".
Сообщается, что ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины - после полуночи.
"При объявлении воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие", - подчеркнули в Воздушных силах.