Зеленский: Политические мгновения не испортят отношения Украины и Польши

Президент Владимир Зеленский заверил, что никакие политические мгновения не смогут испортить дружбу народов Украины и Польши, сообщает Новое время.

"Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом — превыше всего" , — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина чрезвычайно ценит историческую помощь Польши в противостоянии российской агрессии.

Ранее посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого пригласили﻿ в МИД Украины в Киеве из-за высказываний руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации польского президента Анджея Дуды Марчина Пшидача о "неблагодарности" за помощь Польши.

Пшидач в интервью польским СМИ сказал, что Украине "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет". Такое высказывание прозвучало на фоне ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.