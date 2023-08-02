ВСУ с начала вторжения уничтожили 700 РСЗО врага – Геншаб

ВСУ с начала вторжения уничтожили 700 РСЗО врага – Геншаб
Фото: Vitaly V. Kuzmin

С начала полномасштабного российского вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили 700 враждебных реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе одну за последние сутки. Также украинские военные ликвидировали еще около 540 окупантов, 27 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 247230 (+540) человек ликвидировано,
  • танков – 4217 (+1),
  • боевых бронированных машин – 8213 (+8),
  • артиллерийских систем – 4866 (+27),
  • РСЗО – 700 (+1),
  • средств ПВО – 463 (+1),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 311 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4042 (+15),
  • крылатых ракет – 1347 (+0),
  • кораблей / катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7349 (+25),
  • специальной техники – 718(+0).

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