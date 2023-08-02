ВСУ с начала вторжения уничтожили 700 РСЗО врага – Геншаб

С начала полномасштабного российского вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили 700 враждебных реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе одну за последние сутки. Также украинские военные ликвидировали еще около 540 окупантов, 27 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.08.23 ориентировочно составили: