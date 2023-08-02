ВСУ с начала вторжения уничтожили 700 РСЗО врага – Геншаб
С начала полномасштабного российского вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили 700 враждебных реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе одну за последние сутки. Также украинские военные ликвидировали еще около 540 окупантов, 27 артиллерийских систем и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 247230 (+540) человек ликвидировано,
- танков – 4217 (+1),
- боевых бронированных машин – 8213 (+8),
- артиллерийских систем – 4866 (+27),
- РСЗО – 700 (+1),
- средств ПВО – 463 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 311 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4042 (+15),
- крылатых ракет – 1347 (+0),
- кораблей / катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7349 (+25),
- специальной техники – 718(+0).