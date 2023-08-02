Над Сумщиной ночью ПВО сбила "Шахед" – ОВА

Над Сумщиной ночью ПВО сбила "Шахед" – ОВА
Фото: twitter.com/DefenceU

Ночью 2 августа противовоздушная оборона уничтожила над Сумской областью вражеский беспилотник типа Shahed.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

"Ночью в небе Сумщины уничтожен вражеский БПЛА "Шахед", – говорится в сообщении.

Других подробностей в ОВА не сообщают.

Напомним, ночью силы ПВО уничтожили более 10 ударных беспилотников россиян, атаковавших Киев.

На юге Одесской области российские кафиры атаковали ударными дронами портовую и промышленную инфраструктуры, вспыхнули пожары, поврежден элеватор.

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