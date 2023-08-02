Над Сумщиной ночью ПВО сбила "Шахед" – ОВА
Ночью 2 августа противовоздушная оборона уничтожила над Сумской областью вражеский беспилотник типа Shahed.
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
"Ночью в небе Сумщины уничтожен вражеский БПЛА "Шахед", – говорится в сообщении.
Других подробностей в ОВА не сообщают.
Напомним, ночью силы ПВО уничтожили более 10 ударных беспилотников россиян, атаковавших Киев.
На юге Одесской области российские кафиры атаковали ударными дронами портовую и промышленную инфраструктуры, вспыхнули пожары, поврежден элеватор.