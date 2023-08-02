ВСУ выбили врага с позиций возле Авдеевки – Генштаб

Силы обороны Украины выбили россиян с позиций южнее Авдеевки. Об этом заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Павел Ковальчук в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки" , - отметил он.

Ковальчук добавил, что на Бахмутском направлении украинские войска продолжают вести наступательные действия южнее Бахмута. По словам спикера, противник также предпринял безуспешные попытки вернуть утраченное положение севернее и западнее Клещиевки, а также северо-западнее Курдюмовки.

Силы обороны также продолжают удерживать противника на Купянском и Лиманском направлениях.