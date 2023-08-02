Пентагон подтвердил решимость поддерживать Украину в контрнаступлении

В Пентагоне предполагают, что контрнаступление Украины будет тяжелым и длительным, однако Соединенные Штаты продолжат поддерживать нашу страну сколько потребуется. Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Укринформ.

"Мы продолжаем наблюдать за тем, как продвигается контрнаступление. Для них это была и будет тяжелая борьба, поэтому – опять же – наше внимание будет сосредотачиваться на контактах с ними, на общении с нашими союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что когда у них (в ВСУ – ред.) возникают потребности на поле боя, мы сможем их поддержать" , - заявил представитель Пентагона.

В этой связи он напомнил слова министра обороны США Ллойда Остина по поводу контрнаступательной операции, что "это будет марафон, а не спринт".