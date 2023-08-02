Доля неработающих кредитов в банках растет – НБУ

Объем неработающих кредитов (NPL) в банках Украины по состоянию на 1 июля составил 425 млрд грн, что на 7 млрд грн ниже показателя на 1 января. Об этом сообщает НБУ.

Однако, учитывая сокращение кредитного портфеля банков, доля неработающих кредитов за полугодие увеличилась на 0,8 п.п. – до 38,9%.

Отмечается, что в июне доля неработающих кредитов в банковском секторе сократилась на 0,2 в. п. благодаря лучшему качеству новых кредитов, преимущественно предоставляемых внутри государственных программ, и списанию неработающих розничных кредитов.

В ходе июньского опроса об условиях кредитования банки впервые с начала полномасштабной войны отметили рост спроса на потребительские кредиты и количество одобренных кредитных заявок бизнеса.

Признание банками кредитных потерь в текущем году по сравнению с прошлым годом притормозило. Объемы отчисления банками в резервы под кредиты с начала полномасштабной войны достигли 103 млрд грн, или почти 15% кредитного портфеля, который банки имели в конце февраля 2022 года.