Потепления отношений. ЕС и Турция обсуждают расширение торговых связей — СМИ

ЕС и Турция обсуждают обновление таможенного союза в рамках процесса восстановления доверия европейских партнеров и инвесторов к стране. Об этом, со ссылкой на Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

"В связи с этим есть сложные вопросы, которые необходимо решить. Мы рассмотрим их вместе с нашими командами после лета и посмотрим, возможно ли развивать эти новые сигналы из Турции" , - заявил во вторник, 2 августа, комиссар ЕС, ответственный за таможенные вопросы, Паоло Джентилони.

За последние две недели Джентилони дважды встречался с министром финансов Турции Мехметом Симсеком и сказал, что ему интересно услышать от министра "положительные сообщения как об экономических планах правительства, так и об отношениях Турции с ЕС".

В прошлом месяце министры иностранных дел ЕС заявили о готовности работать над более тесными связями с Турцией, при этом блок отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал зеленый свет членству Швеции в НАТО. Прежде чем поддержать членство Швеции, Эрдоган связал заявку страны на присоединение к НАТО с усилиями Анкары по вступлению в ЕС, но это все еще не стоит на повестке дня.

Высокопоставленные должностные лица ЕС приветствовали усилия Турции по возобновлению отношений с блоком, поскольку страна ищет иностранных инвесторов, которые помогут поднять ее экономику и положить конец кризису стоимости жизни, частично вызванной стремительной инфляцией. Отношения Турции с ЕС ухудшились из-за подавления Эрдоганом политических оппонентов, что воспринимается как давление на них.

На прошлой неделе на конференции в Зальцбурге Симсек заявил, что неважно, станет ли Турция членом ЕС в конце процесса.

"Все, что нам нужно, - это позволить продолжить путь, который очень важен с точки зрения общих преобразований" , - отметил он.

В рамках усилий по перезапуску этого процесса он сказал, что "легкой добычей" является обновление существующего с 1995 года таможенного союза путем включения в него некоторых турецких сельскохозяйственных товаров и услуг.

"Я всегда считал и считаю, что обновление таможенного союза в целом достижимо. Конечно, существуют определенные препятствия, но мы должны увидеть, где может состояться более тесное сотрудничество" , - сказал комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Ган.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил 20 июля, что решение проблемы напряженности вокруг Кипра будет ключевым для возобновления сотрудничества с Турцией. Кипр разделен с 1974 года, когда Турция захватила часть острова после переворота сторонников союза страны с Грецией.

Соглашение о таможенном союзе предусматривает единый внешний тариф для всех промышленных товаров, но не распространяется на услуги, государственные закупки и сельское хозяйство – за исключением переработанной сельскохозяйственной продукции. Двусторонние торговые уступки распространяются на сельскохозяйственную, угольную и сталелитейную продукцию.

Европейская комиссия долгое время настаивала на обновлении торгового соглашения с Турцией, но не смогла достичь прогресса на фоне ухудшения двусторонних отношений и напряженности в восточном Средиземноморье.

Переговоры о таможенном союзе проходят на фоне попыток ЕС улучшить торговые отношения с другими странами, стремясь укрепить партнерство в турбулентном геополитическом контексте и обеспечить доступ к критически важным материалам.

Ган сказал, что процесс возобновления взаимодействия с Турцией и улучшения экономических отношений также важен из соображений безопасности.