Зеленский об атаке "Шахедов": РФ бьет по глобальной продовольственной безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночной удар "Шахедами" по Украине. По его мнению, это удар против глобальной продовольственной безопасности, поэтому мир должен отреагировать и остановить Россию.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

По его словам, самые существенные повреждения от ночной атаки – на юге страны. Обошлось без человеческих жертв.

"Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. Все наши оперативные службы сработали эффективно. Мир должен реагировать. Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы - это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить" , – заявил президент.

Напомним, ночью ПВО сбила﻿ 23 вражеских беспилотника. Сообщалось о попадании﻿ в элеватор в Одесской области.