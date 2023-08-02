ЮАР убеждает Россию возобновить участие в зерновой сделке

Южно-Африканская Республика пытается убедить Россию вернуться к переговорам по зерновой сделке, из которой страна-агрессор вышла в прошлом месяце. Об этом заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, сообщает Новое время.

Пандор во время переговоров со своим японским коллегой Йошимасой Хаяси заявила, что идет работа над тем, чтобы убедить Россию вернуться к инициативе.

"Мы также упорно работаем над тем, чтобы убедить российскую сторону рассмотреть Черноморское зерновое соглашение и взаимодействуем со всеми соответствующими сторонами, чтобы увидеть, сможем ли мы найти решение для обеспечения открытия Черноморской инициативы" , — заявила Пандор.

Сообщается, что Япония также «выражает сожаление» по поводу прекращения Россией зерновой сделки и надеется работать над ее восстановлением. Оба министра подтвердили необходимость для обеих стран сотрудничать в вопросах продовольственной безопасности в Африке.

Bloomberg сообщает, что ЮАР была исключена из обязательств российского диктатора Владимира Путина по бесплатному зерну, которые он пообещал на саммите Россия-Африка шести африканским странам, имеющим прочные связи с Москвой.