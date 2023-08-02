Морские перевозки нефти из РФ упали до самого низкого уровня - СМИ

Морские перевозки нефти в России за четыре недели по 30 июля упали до минимума с начала января. Вскоре после вступлени﻿я в силу запрета Европейского Союза на импорт и более широкое ограничение цен на экспорт страны, пишет Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

Средние поставки за четыре недели упали до 2,98 миллиона баррелей в день, что является самым низким показателем с 28-дневного периода, который закончился 8 января, и снизилось более чем на 900 000 баррелей в день по сравнению с наблюдавшимся в середине мая пиком. Более нестабильные еженедельные потоки выросли, с рекордно равными поставками из Арктики.

Поскольку поставки за границу сократились, на российских нефтеперерабатывающих заводах в июле было переработано больше сырой нефти, при этом на нескольких заводах завершается капитальный ремонт.

Цифры подтверждают мнение о том, что Москва придерживается обязательств не допустить поставок на мировой рынок вместе со своими союзниками в коалиции производителей ОПЕК+. Сначала Россия заявила, что сократит добычу нефти в ответ на западные санкции и ограничения цен на нефть, введенные после вторжения в Украину, используя февраль как базовый уровень. Но морские потоки продолжали расти, значительно снизившись только за последние несколько недель.

Теперь доступность российской сырой нефти снизилась вместе с меньшим количеством баррелей с Ближнего Востока, скидки предлагается для поставок сырой нефти ESPO китайским покупателям с поставкой в сентябре. В более общем плане рост цен и уменьшение дисконта по сравнению с международными контрольными показателями также делает российскую сырую нефть менее привлекательной для индийских нефтепереработчиков, закупки которых сократились второй месяц в июле.

Потепление позволяет России использовать более короткий путь вдоль своего северного побережья в Китай. По меньшей мере четыре танкера перевозят нефть по Северному морскому пути из портов Арктики и Балтики. Но остается маловероятным, что многие теневые флоты устаревших танкеров, которые используются для транспортировки российской сырой нефти, смогут воспользоваться этим маршрутом, который все еще нуждается в помощи ледокола в некоторых точках.