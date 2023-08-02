В Мариуполе отравили российских офицеров, двое скончались – Андрющенко

В оккупированном Мариуполе отравили российских офицеров, двое умерли. Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко, сообщает Новое время.

По его словам, речь идет о новом факте саботажа группы Ї Мариупольского сопротивления.

Андрющенко заявил, что во время празднования дня ВМФ на одном из военных объектов был массово отравлен офицерский состав оккупантов.

В тяжелом состоянии в больницу доставили 17 российских военных, из них уже умерло двое офицеров. Судьба остальных 15 до конца не решена.