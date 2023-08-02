Европейский конкурс стартапов: как принять участие украинским предпринимателям

Несмотря на войну, в Украине работают грантовые программы, направленные на поддержку бизнеса. Украина присоединилась к программе Евросоюза COSME по развитию малого и среднего бизнеса. Так, наши молодые предприниматели могут принять участие в конкурсе стартапов Youth Start-Up Competition (YSC) 2023 года. Об этом пишет пресс-служба Министерства экономики.

Кто может принять участие в конкурсе

Заявку на участие в конкурсе могут подать молодые предприниматели в возрасте от 18 до 25 лет.

Для того чтобы подать заявку для участия в конкурсе нужно:

Снять видео презентацию своей стартап-идеи, ее актуальности и бизнес-плана. Видео должно быть не дольше трех минут и должно быть озвучено на английском языке.

Организаторы заинтересованы в идеях стартапов, способствующих устойчивому развитию и отражающих европейские ценности, поэтому большие шансы на победу получат именно такие идеи.

Подать заявку на участие в конкурсе можно по ссылке на сайте Youth Start-Up Competition (YSC) 2023 до 25 сентября 2023 года.

Финалистов выберут на основе креативности, умения презентовать и эффективно общаться по поводу своей идеи.

В ведомстве отметили, что три финалиста получат возможность представить свои стартапы на Саммите малого и среднего бизнеса, который пройдет с 13 по 15 ноября 2023 года в Бильбао (Испания).

Там они смогут общаться с потенциальными инвесторами и партнерами, а также познакомиться с представителями индустрии на различных мероприятиях, семинарах и дискуссиях.

Победитель конкурса получит возможность принять участие в саммите Европейского инновационного совета (EIC) в 2024 году, где сможет обмениваться знаниями и общаться с отраслевыми экспертами.