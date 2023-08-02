Разведка Британии: РФ хочет усилить армию, но есть проблема
Разведка Великобритании сообщает, что Россия в течение последних двух месяцев начала формировать новые крупные подразделения для усиления своих сухопутных войск, однако для этого нужно проводить новую волну мобилизации, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 2 августа.
В ведомстве отметили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия в основном использовала мобилизованных резервистов для пополнения уже существующих подразделений или в составе пехотных частей территориальной обороны.
РФ редко создает новые общевойсковые формирования, такие как общевойсковые армии, которые должны быть самодостаточной силой. Исключением стал 3-й армейский корпус, созданный летом 2022 года, который в целом показал себя слабо, добавляют в разведке.
В ведомстве предполагают, что любое новое российское формирование будет использоваться как резервная сила в Украине. Однако в долгосрочной перспективе Россия стремится усилить свои силы для противостояния с НАТО.
"Без новой большой волны обязательной мобилизации Россия вряд ли найдет достаточно новых войск, чтобы укомплектовать даже одну новую армию", – добавили в ведомстве.