Разведка Британии: РФ хочет усилить армию, но есть проблема

Разведка Великобритании сообщает, что Россия в течение последних двух месяцев начала формировать новые крупные подразделения для усиления своих сухопутных войск, однако для этого нужно проводить новую волну мобилизации, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 2 августа.

В ведомстве отметили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия в основном использовала мобилизованных резервистов для пополнения уже существующих подразделений или в составе пехотных частей территориальной обороны.

РФ редко создает новые общевойсковые формирования, такие как общевойсковые армии, которые должны быть самодостаточной силой. Исключением стал 3-й армейский корпус, созданный летом 2022 года, который в целом показал себя слабо, добавляют в разведке.

В ведомстве предполагают, что любое новое российское формирование будет использоваться как резервная сила в Украине. Однако в долгосрочной перспективе Россия стремится усилить свои силы для противостояния с НАТО.