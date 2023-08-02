Резников показал, какие украинские FPV-дроны передают на вооружение ВСУ

Десятая модель FPV-дронов после проверки комиссией Минобороны и подписания соответствующего приказа поступит в Вооруженные силы Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Укринформ.

"У нас есть небольшой юбилей. Держу в руках 10-ю модель FPV-дрона, который официально становится в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины. Убедительные ТТХ (тактико-технические характеристики, - ред.) и новый масштаб производства. Главное - сохраненные жизни наших воинов.

Необходимые процедуры завершила соответствующая комиссия при Департаменте военно-технической политики, развитии вооружения и военной техники Министерства обороны Украины, далее - мой приказ. Это результат совместного труда, за который хочу поблагодарить моего коллегу Михаила Федорова, "Армию дронов", компании-производителя и всех вовлеченных в процесс специалистов" , - сообщил Р﻿езников.

Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Он отметил, что этот FPV-дрон, как и другие модели, собираются в Украине, но преимущественно из иностранных компонентов. Следующий уровень – производить основные комплектующие в Украине и обеспечить диверсификацию, чтобы гарантировать независимость и устойчивость поставок армии при любых обстоятельствах.

Резников напомнил, что за 15 месяцев Минобороны уже приняло на вооружение/в эксплуатацию более 30 моделей БПЛА разных типов – разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и баражирующих боеприпасов. Официально созданы боеприпасы для БПЛА как отдельная категория. Всё это тестируется на поле боя нашими воинами, модернизируется. Постепенно пройдет унификация, заверил министр.

Он также отметил, что Минобороны действует сейчас максимально гибко, чтобы все способные команды разработчиков и производителей могли проявить себя. Так, в сентябре 2022 г. по инициативе Минобороны существенно упрощены процедуры принятия вооружения и военной техники в эксплуатацию. По словам Резникова, формальности, ранее занимавшие до 2 лет, теперь мы проводим за считанные недели, в этом производителям помогает, в частности, Акселератор Министерства обороны.