Первая украинская машина для разминирования прошла сертификацию

В Харькове разработали первую отечественную машину для подготовки почвы к разминированию, успешно прошедшую сертификацию. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики, сообщает Лига.Бизнес.

Харьковская разработка – это трактор, толкающий перед собой сменный каток весом около восьми тонн. Поврежденные минами катки можно переплавлять на новые, а на их место устанавливать запасные. Министерство указывает, что ее преимуществом перед зарубежными машинами является простота конструкции, сравнительно невысокая стоимость производства, обслуживания и ремонта.

Эта машина позволяет обезвреживать противопехотные и противотанковые мины.

facebook.com/yulia.svyrydenko

Харьковская компания-производитель получила сертификат соответствия и декларацию о соответствии, позволяющую наладить производство машин и использовать для разминирования территорий.

Разработчик готов производить две такие машины в месяц.

"Мы заинтересованы в том, чтобы не импортировать оборудование, а покупать свое. Поэтому, безусловно, мы поддерживаем эффективные украинские разработки. Ключевая задача сегодня – масштабировать производство отечественных производителей" , – сказала министр Юлия Свириденко.

По данным министерства, в Украине сейчас работают всего 20 машин для разминирования, из которых три – в Харьковской области, и 3000 специалистов по разминированию.

Машины, используемые в операциях по разминированию, разделяются на машины, предназначенные для детонирования источников опасности; машины, предназначенные для подготовки грунта; машины, предназначенные для обнаружения источников опасности. Некоторые машины могут быть предназначены для выполнения более одной из этих функций. Все машины, предназначенные для использования во взрывоопасных зонах, считаются машинами для разминирования.

Машины для подготовки почвы в первую очередь предназначены для повышения эффективности операций по разминированию путем уменьшения или устранения помех. Подготовка почвы может охватывать: срезание растительности, удаление растяжек, рыхление почвы, удаление металлических загрязнений, удаление строительного мусора и оборонных проволочных препятствий.

Подготовка почвы может включать или не включать детонацию, уничтожение или удаление противопехотных мин.