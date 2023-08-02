США не видят от "вагнеровцев" угрозы для НАТО – Белый дом

Пока непосредственной угрозы для НАТО со стороны боевиков "Группы Вагнера" нет, а оставшиеся в Украине "вагнеровцы", вероятно, не имеют значительного влияния на боевые действия. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Голос Америки.

Отвечая на вопросы СМИ во вторник, Кирби сказал, что, по имеющейся информации, определенная часть боевиков "Группы Вагнера" переместилась в Африку, "пытаясь увеличить нестабильность там", некоторые еще в Украине, а часть боевиков переместилась в Беларусь.

"Нам неизвестно о какой-либо конкретной угрозе, которую "Группа Вагнера" представляет для Польши или других союзников по НАТО и мы за этим, очевидно, внимательно следим" , - подчеркнул чиновник.

Кирби подтвердил, что США привержены обязательствам в рамках Статьи 5 НАТО, предусматривающей, что нападение на одного является нападением на всех и привел слова президента США Джо Байдена о том, что США будут защищать "каждый дюйм территории НАТО".

Власти Польши подозревают, что наемники "Группы Вагнера" готовят провокации на границе с ЕС, в частности они могут переодеться в форму белорусских пограничников и способствовать мигрантам нелегально попасть на территорию Евросоюза или сами притворяться мигрантами и пересечь границу.