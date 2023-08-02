Цены на топливо продолжат расти: прогноз на ближайшие недели

После повышения налогов с 1 июля сети АЗС постепенно поднимают цены на топливо. Дополнительным фактором является новая стоимость нефти на мировом рынке. Об этом сказал директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, сообщает РБК-Украина.

Как отметил эксперт, потенциал роста цен после повышения налогов был 10-12 гривен на бензин и 8-10 гривен на дизельное топливо. Он состоял из двух составляющих - это повышение НДС с 7% до 20% и возврат акцизного налога на довоенный уровень.

"Трейдеры в течение июля постепенно поднимали цены в соответствии с тем, как быстро обновлялось то топливо, которое поступало на их заправки. Если топливо было закуплено по прежним условиям налогообложения, соответственно они продавали его дешевле. Как только начали закупаться партии по новым условиям, пропорционально менялась цена" , - сказал он.

Рябцев напомнил, что никто из профильных экспертов не говорил месяц назад, что цены на горючее вырастут сиюминутно. "Потому что сейчас низкая платежеспособность потребителей и любые подобные действия на пике спроса могли бы привести к оттоку потребителей на другие АЗС", - считает он.

"Но неверно думать, что рост не произойдет на ту величину, которая определяется именно изменением налогов. Потому что альтруистов среди трейдеров нет и никто не будет добровольно уменьшать собственную маржу, чтобы из своего кармана оплатить увеличение доли налогов в структуре розничной цены" , - сказал эксперт.

Поэтому повышение обязательно произойдет. "Когда? В течение этого месяца, в течение недель", - отметил Рябцев.

Новые цены на нефть

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" напомнил о еще одном факторе для роста цен на горючее - это выход нефтяных котировок на мировом рынке на новый равновесный уровень 83-85 долларов за баррель. Привязанные к ним котировки нефтепродуктов в Европе также поднялись.

"И это повлечет за собой рост стоимости топлива на заправках в Украине, потому что мы закупаем исключено то топливо, которое поставляется на Европейский континент" , - сказал он.

Рябцев ожидает, что этот фактор повлечет за собой рост цен до верхнего предела прогноза.

"Если я говорил для дизельного топлива 8-10 гривен подорожания, то теперь скажу, что 10 гривен. Если я говорил, что 10-12 гривен, то теперь говорю, что 12 гривен" , - добавил он.

"Но опять же нет такой даты, до которой произойдет подорожание. Рынок - динамическая структура. И не все трейдеры поднимают цены одновременно" , - сказал эксперт.

Постепенное повышение цены

Рябцев отметил, что обычно сети АЗС повышают цены примерно до 1 гривны за литр с один раз, чтобы не вызвать оттока покупателей, которые могут на время уйти из этой сети. Собственно, это и произошло 1 августа, когда несколько сетей подняли цены.

Напомним, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине за июль 2023 года поднялись примерно на 10% из-за повышения налогов. Средние розничные цены на бензин А-95 составляют 48,61 гривны за литр (+3,76 гривны в месяц), на дизельное топливо 47,81 гривны за литр (+4,41 гривны), на автогаз 23, 46 гривен за литр (+1,53 гривны).

Однако цены дополнительно выросли с 1 августа. Большие сети АЗС подняли стоимость на 1 гривну.