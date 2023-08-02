Ночная атака на Одесщину: россияне разрушили морвокзал Измаила

Объектом ночной воздушной атаки на Измаил был морской торговый порт. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, сообщает Лига.Бизнес.

В результате обстрела повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения.

Также значительные разрушения получило трехэтажное здание морвокзала, который отреставрировали всего четыре года назад.

Здание Измаильского морского вокзала – визитная карточка города. Его построили в 1972 году, а в апреле 2019 года впервые капитально отремонтировали. Администрация морских портов Украины сообщала, что инвестировала в реконструкцию 52 млн грн.

Правоохранительные органы квалифицировали удар по Измаилу как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).