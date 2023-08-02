Белорусские вертолеты могли залететь в Польшу случайно – "Гаюн"

Белорусские вертолеты могли залететь на территорию Польши "случайно", считают в проекте "Беларускі Гаюн", сообщает Новое время.

Мониторинговая группа сообщила в Telegram, что первая информация, что два вертолета ВВС Беларуси пересекли границу с Польшей начали поступать 10:30 по минскому времени.

"В это время Ми-8 и Ми-24 как раз патрулировали границу" , — говорится в сообщении.

Беларускі Гаюн сообщил, что позднее появились фото, где видно, что это именно те вертолеты, которые участвовали в патрулировании границы с Польшей.

"Мы считаем, что пилоты вертолетов ВВС РБ вполне могли залететь на территорию Польши, однако все указывает на то, что это было сделано случайно" , — сказано в сообщении.

Мониторинговая группа заявила, что целенаправленная провокация с пересечением границы двумя боевыми вертолетами — это был бы чрезвычайно опасный шаг, учитывая, что всего в ± десяти километрах находится диктатор Александр Лукашенко, а в 7,5 км от границы ночует уже несколько дней.