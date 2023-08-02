Как преодолеть хаос с дронами в ВСУ - эксперт по аэроразведке

Как преодолеть хаос с дронами в ВСУ - эксперт по аэроразведке
Фото: Pixabay

Когда Министерство обороны (и другие ответственные ведомства) заявляют о росте производства дронов, артиллерийских снарядов и бронемашин на сотни процентов — это радует, но достаточно ли этого для победы?.. Очевидно, что единичные случаи демонстрации наших возможностей, психологическое давление на противника не могут заменить системных и массовых беспилотных бомбардировок военных объектов, предприятий военно-промышленного комплекса, пресловутых "центров принятия решений", пишет в своем материале для ZN.UA "Преодоление хаоса" офицер ВСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов.

Он отмечает, что у Украины, которая десятый год ведет войну, до сих пор нет Министерства оборонной промышленности. Сегодня его функции частично выполняют Министерство обороны, Генштаб, все силовые ведомства и даже управления родов войск, Минстратегпром, Минцифры, Госспецсвязь и кто-то там еще…

"В сложившейся ситуации создание полноценного Министерства оборонной промышленности во главе с людьми, знающими, что делать и как делать, под руководством энергичного драйвера, способного преодолевать административные барьеры было бы лучшим решением для администрирования отраслевых оборонных объединений, - объясняет Касьянов. - Но такое решение — прерогатива Верховного главнокомандующего и его ответственность". 

Объединение предприятий оборонной промышленности, занятых разработкой и изготовлением дронов, в условиях отсутствия Министерства оборонной промышленности с соответствующим департаментом, может возглавить отраслевое управление (комитет/агентство) по беспилотным технологиям, продолжает автор.

Такому комитету придется столкнуться с саботажем и противодействием со стороны многих местечковых "руководителей над беспилотниками", ведь сегодня каждое силовое ведомство, управление и даже рода войск вправе заказывать "под себя" свою номенклатуру беспилотников у "своих" производителей. По словам Касьянова, здесь пасутся и подкармливаются десятки, если не сотни кабинетных "специалистов" и бумажных "ученых", создающих в системе закупок контролируемый ими хаос.

"При этом все основные типы беспилотников, которые заказывают разные силовики различных ведомств, похожи друг на друга по функционалу, комплектации и даже внешнему виду, но могут в разы отличаться по закупочной цене и стоимости эксплуатации", - отмечает военный.

По его словам, само существование "зоопарка" беспилотников приводит к распылению бюджетных средств, росту финансовых затрат на разработку и изготовление, увеличению времени на обучение и переобучение эксплуатантов, росту расходов на закупку комплектующих, на управление (менеджмент) всеми компаниями, которые разрабатывают и производят БПЛА.

"Первым делом вневедомственный и надведомственный комитет по дронам должен покончить с хаосом и заняться внедрением линейки стандартизированных массовых дронов, подходящих для любого силового ведомства, - отмечает эксперт. - Это не значит, что должны заказываться и производиться только эти массовые дроны; это значит, что львиная доля единого бюджета в рамках консолидированной закупки для всех силовых ведомств должна приходиться на стандартизированные модели". 

Вместе со всеми заинтересованными инстанциями, в первую очередь эксплуатантами дронов и разработчиками, Комитет должен создать и опубликовать (для узкого круга лиц) Технические условия (ТУ) для таких семи (или шести, или восьми — как решит комитет) типов беспилотников. 

Касьянов отмечает, что не разработчики должны создавать «какой угодно дрон — мы таким его видим», а потом сочинять и утверждать под свое творение ТУ и проводить испытания, чтобы подтвердить свои же, придуманные самими разработчиками требования, как это делается сейчас. Это должен разрабатывать, прописывать, навязывать производителям Комитет, стандартизируя тем самым линейку наиболее востребованных дронов.

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