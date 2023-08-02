МИД Польши: Отношения с Украиной сейчас "не самые лучшие"

В Польше заявляют, что отношения с Украиной "в последнее время, не самые лучшие" из-за высказываний представителей украинской власти. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, сообщает Европейская правда.

По его словам, есть много вопросов, по которым между Польшей и Украиной "нет согласия".

Представитель польского МИД также высказался о предстоящей встрече с представителем посольства Украины.

"Разговор будет очень откровенным. Он будет очень конкретным, как и всегда. Мы передадим наши оценки того, как сегодня выглядит состояние наших отношений, которое, к сожалению, в связи с заявлениями некоторых представителей украинской власти в последнее время, не является наилучшим. Никто этого не скрывает" , – сказал Яблоньский.

Он считает, что у представителей Украины "выплеснулись определенные эмоции", однако Польша остается "снисходительной", поскольку на Украину напали, "но она также не должна нападать на своих союзников".

"Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это отвечает польским национальным интересам. Так было и так будет всегда" , – добавил замглавы МИД Польши.

Во вторник посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД в Киеве из-за заявлений руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации Анджея Дуды Марчина Пшидача.

В интервью польским СМИ Пшидач отметил, что Украина получила действительно большую поддержку от Польши и ей "следовало бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы". Соответствующие высказывания польского чиновника прозвучали в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.